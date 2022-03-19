Речь идет об отдельных подразделениях 155 отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40 отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).
Важно Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить прорыва ВСУ в сторону Мариуполя
Кстати, лечить раненых оккупантов тоже везут в Беларусь, в частности, в город Гомель. Все плановые операции для белорусов либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Хирурги работают круглые сутки.
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