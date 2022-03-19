Мовиться про окремі підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40 окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

Важливо Окупанти проводять перегрупування, щоб не допустити прориву ЗСУ в бік Маріуполя

До речі, лікувати поранених окупантів теж везуть в Білорусь, зокрема, в місто Гомель. Усі планові операції для білорусів або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Хірурги працюють цілодобово.

Дивіться також – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: