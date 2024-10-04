Бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины во взаимодействии с другими подразделениями уничтожили бронетехнику и пехоту оккупантов возле Нью-Йорка. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовала пресс-служба бригады.

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Агрессор несет огромные потери

Судя по видео, обнародованного "Азовом", враг несет тяжелые потери в личном составе и технике, однако не прекращает наступательных действий на позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Оккупанты продолжают непрерывно бросать свои силы на штурм позиций защитников на Торецком направлении,

– сообщают в бригаде.

"Азов" наносит тяжелые потери в личном составе и технике оккупантов: смотрите видео

Впрочем, все вражеские атаки были успешно отражены благодаря совместной работе пехоты, танков, артиллерии и операторов ударных беспилотников. Помогли и смежные подразделения.

Напомним, в сентябре "Азов" провели блестящую операцию, сумев выдать себя за разведку ВДВ и выйти за позиции россиян. Защитники взяли оккупантов в плен.