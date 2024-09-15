Часть пленных бойцов удалось вернуть во время обменов 13 и 14 сентября. Руководитель патронатной службы бригады "Азов" Елена Толкачева в эфире телемарафона сообщила, что в плену остаются те, на которых базировался "Азов", передает 24 Канал.

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700 азовцев до сих пор в плену

Толкачева сообщила, что более 2 лет во вражеском плену находится около 700 бойцов "Азова". Среди них есть и те бойцы, на которых базировался полк.

Еще примерно 700 человек находятся в плену. Точно я не могу сказать, примерно 680,

– сообщила Толкачева.

Она добавила, что в плену находятся бойцы, на которых "охотились" россияне после кремлевской пропаганды. Толкачева также объяснила, почему в СМИ пишут о 900 пленных бойцов "Азова".

Так, 900 пленных – это не только азовцы, но и все военнослужащие воинской части 3057. Это лица, которые не служили в полку "Азов". В то же время азовцы были прикреплены к этой воинской части.