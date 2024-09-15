Частину полонених бійців вдалося повернути під час обмінів 13 та 14 вересня. Керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова в етері телемарафону повідомила, що у полоні залишаються ті, на яких базувався "Азов", передає 24 Канал.
Важливо 23 азовців, військові моряки, прикордонники: хто повернувся в межах обміну 14 вересня
700 азовців досі у полоні
Толкачова повідомила, що понад 2 роки у ворожому полоні перебуває близько 700 бійців "Азову". Серед них є й ті бійці, на яких базувався полк.
Ще приблизно 700 людей перебувають у полоні. Точно я не можу сказати, приблизно 680,
– повідомила Толкачова.
Вона додала, що у полоні перебувають бійці, на яких "полювали" росіяни після кремлівської пропаганди. Толкачова також пояснила, чому у ЗМІ пишуть про 900 полонених бійців "Азову".
Так, 900 полонених – це не лише азовці, а й усі військовослужбовці військової частини 3057. Це особи, які не служили у полку "Азов". Водночас азовці були прикріплені до цієї військової частини.