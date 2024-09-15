Частину полонених бійців вдалося повернути під час обмінів 13 та 14 вересня. Керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова в етері телемарафону повідомила, що у полоні залишаються ті, на яких базувався "Азов", передає 24 Канал.

Важливо 23 азовців, військові моряки, прикордонники: хто повернувся в межах обміну 14 вересня

700 азовців досі у полоні

Толкачова повідомила, що понад 2 роки у ворожому полоні перебуває близько 700 бійців "Азову". Серед них є й ті бійці, на яких базувався полк.

Ще приблизно 700 людей перебувають у полоні. Точно я не можу сказати, приблизно 680,

– повідомила Толкачова.

Вона додала, що у полоні перебувають бійці, на яких "полювали" росіяни після кремлівської пропаганди. Толкачова також пояснила, чому у ЗМІ пишуть про 900 полонених бійців "Азову".

Так, 900 полонених – це не лише азовці, а й усі військовослужбовці військової частини 3057. Це особи, які не служили у полку "Азов". Водночас азовці були прикріплені до цієї військової частини.