Серед тих, кого повернули з російського полону, є захисники "Азовсталі". Кого ще повернули в рамках сьогоднішнього обміну, розповість 24 Канал.

Кого вдалося повернути додому 14 вересня

Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, повідомив, що ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони.

На рідну землю їдуть 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військовий моряк, 3 представників Державної спеціальної служби транспорту, 1 – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Там додали, що всі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів. До офіцерського складу належить 21 військовослужбовець.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 31 особа), Донеччини, Луганщини, Запорізького, Херсонського, Харківського та Київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС,

– ідеться в повідомленні.

Керівния патронатної служби Азову Олена Толкачова повідомила, що сьогодні в рамках обміну 23 азовці повернулися додому.

Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону,

– повідомила вона.