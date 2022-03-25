"Азов" уничтожил 8 единиц различной техники оккупантов. Об этом сообщили на официальной странице полка утром 25 марта.

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В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов,

– говорится в сообщении.

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