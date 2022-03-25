"Азов" знищив 8 одиниць різної техніки окупантів. Про це повідомили на офіційній сторінці полку зранку 25 березня.

Зверніть увагу У військових частинах Росії фактично закінчилися гроші, – розвідка

Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено понад два десятки окупантів,

– мовиться в повідомленні.

Захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь! Вірте в ЗСУ!

Зверніть увагу – Російський гелікоптер на Харківщині обстріляв власні позиції: відео