Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

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Что говорят в Нацгвардии о циничном нападении

13 июня 2025 года в городе Ивано-Франковск было совершено нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича. В Нацгвардии отметили, что такие действия являются неприемлемыми.

Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям,

– указали там.

Отмечается, что все лица, причастные к событию, установлены. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Важно! Как рассказал сам Кориневич, на него напали бойцы 3 штурмовой бригады, которых он знал лично и когда-то называл друзьями. Он связал организацию нападения с военнослужащими, близкими к Андрею Билецкому - командиру 3 армейского корпуса.

В Нацгвардии убеждены, что правоохранительные органы проведут объективное, беспристрастное и всестороннее расследование избиения, а виновные понесут ответственность. В структуре отметили сохранение порядка и взаимного уважения между военнослужащими различных подразделений.

"Главное: следует всегда помнить, что у нас общий враг – это Россия, и мы должны быть в единстве в борьбе против него", – добавили в Нацгвардии.