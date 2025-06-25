Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. На Ивано-Франковщине следователи объявили подозрение двум военнослужащим, которых подозревают в избиении бойца штурмовой бригады спецназначения "Азов" Нацгвардии Андрея Кориневича.

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Подозрения по делу избиения бойца "Азова"

Нападение произошло 13 июня во дворе жилого дома в Ивано-Франковске. Пострадавшего госпитализировали с химическими ожогами глаз и многочисленными телесными повреждениями.

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, речь идет о двух мужчинах в возрасте 24 и 25 лет. Они подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением заранее подготовленных предметов. Прокуратура уже подала ходатайство об избрании им меры пресечения.

Следствие также выясняет возможную причастность к нападению еще нескольких человек. По словам самого Кориневича, нападающих было четверо. Один из них, утверждает боец, ждал в машине, еще один – находился с ними на квартире, но перед избиением выехал за границу. Двух из нападавших он лично знал – воевал с ними во время АТО.

Кориневич заявляет о политической подоплеке

23 июня "азовец" публично назвал имена причастных и связал организацию нападения с военнослужащими, близкими к Андрею Билецкому - командиру 3 армейского корпуса. Он считает, что нападение на него было не случайностью, а спланированной акцией.

В 12-й бригаде специального назначения Нацгвардии "Азов" уже публично осудили избиение своего собрата и призвали правоохранителей как можно быстрее установить и наказать виновных.

Андрей Кориневич, позывной "Корень", родом из Стрыя на Львовщине. В ряды "Азова" вступил в 2015 году, воевал в Марьинке, Красногоровке, на Светлодарской дуге, а с началом полномасштабного вторжения – в Мариуполе. После боев на "Азовстали" попал в плен к оккупантам, где провел четыре месяца в Еленовке.

После освобождения прошел лечение и реабилитацию, а 1 января 2023 года вернулся к службе в "Азове". В мае 2023 года участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении. С мая 2024 года занимается рекрутингом во Франковской области.