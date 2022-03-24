Соответствующее видео было опубликовано на странице полка "Азов" в телеграме. Меткий выстрел из миномета уничтожил сразу несколько грузовиков оккупантов.

Важно Ехали напролом – повезет, не повезет, – эвакуация из Мариуполя глазами горожан

Минометчики полка Азов продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов, – пишут военные.

Военные акцентируют: они специально стреляют точно и прицельно, чтобы не разрушать жилые дома. Россияне же действуют совсем наоборот: уничтожают все, что только могут.

Как военные из "Азова" уничтожили технику оккупантов в Мариуполе: смотрите видео

Напомним, у Мариуполя до сих пор очень сложная ситуация. Оккупанты цинично обстреливают город, который сейчас преимущественно в руинах. Они еще и не дают эвакуировать людей по зеленым коридорам на неоккупированную территорию Украины и сделать доставку гуманитарной помощи. Россияне обстреливают эвакуационные колонны, которые пытаются уехать из Мариуполя.

Недавно рашисты вообще начали насильственно вывозить мариупольцев. Людей привозят в так называемые "фильтрационные лагеря", где "распределяют" в отдаленные города России.

Добавим, что 24 марта по улицам Мариуполя ездят оккупанты, которые врут в громкоговоритель, что Запорожье уже не принимает беженцев, поэтому единственный выход – ехать в Россию. Это сознательная дезинформация!

Обратите внимание – жители Мариуполя рассказали о войне, обстрелах и эвакуации: смотрите видео