Во временно оккупированном Мариуполе 24 февраля по улицам ездит машина российских оккупантов. В громкоговоритель захватчики распространяют дезинформацию.

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Оккупанты врут мариупольцам, что Запорожье их не будет принимать

Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также, что Одессу уже взяли,

– рассказали в горсовете.

Кроме того, в Никольском захватчики отмечают, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.

Украинские власти Мариуполя подчеркивают, что все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны.

Сейчас идет эвакуация в Запорожье , где ждут каждого мариупольца. Кроме того, эвакуация из Никольского также в процессе, как бы сложно она не шла.

Украина своих не бросает и делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах врага.

Напомним, ранее стало известно, что жителей Левобережного района Мариуполя оккупанты начали массово вывозить на территорию России . Захватчики заставляют людей садиться в автобусы и забирают у них документы. Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые "фильтрационные лагеря". А потом перераспределяют по разным отдаленным городам России.