В тимчасово окупованому Маріуполі 24 лютого вулицями їздить машина російських окупантів. У гучномовець загарбники поширюють дезінформацію.
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Окупанти брешуть маріупольцям, що Запоріжжя їх не прийматиме
Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, а також що Одесу вже взяли,
– розповіли в міськраді.
Окрім того, у Нікольському загарбники наголошують, що єдина можливість евакуації – автобусами в Ростов, а Україна їх нібито кинула напризволяще.
Українська влада Маріуполя наголошує, що все це є свідомою дезінформацією окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де чекають кожного маріупольця. Окрім того, евакуація з Нікольського також в процесі, якби складно вона не йшла.
Україна своїх не кидає та робитиме все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах ворога.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що жителів Лівобережного району Маріуполя окупанти почали масово вивозити на територію Росії. Загарбники змушують людей сідати в автобуси та відбирають у них документи. Вивезених людей спершу доставляють у так звані "фільтраційні табори". А тоді перерозподіляють по різних віддалених містах Росії.