Кадры замерзшего моря обнародовали в соцсетях, передает 24 канал. Зрелище наблюдали жители приазовских селений.

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В сети насмехаются, что пока Мариуполь не освободили от оккупантов, море упало в анабиоз и ждет возвращения домой.

Справочно! Анабиоз – состояние организма, при котором биологические процессы в нем прекращаются или настолько замедлены, что все видимые проявления жизни отсутствуют.

Удивительное зрелище

В телеграмм-каналах обнародовали видео с побережья Мелекино. Этот поселок в 15 километрах от Мариуполя.

Азовское море замерзло: видео

Отметим, Азовское море – мелководное, однако в последние годы промерзает не часто. Ранее в порту работал только один ледоколом "Капитан Билоусов", который обеспечивал проход судов во время льда.

Напомним, недавно президент государства-агрессорки Владимир Путин размечтался, мол, Азовское море стало внутренним для России. Более того, диктатор даже назвал это "произведением спецоперации", то есть войны против Украины.