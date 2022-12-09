Кадри замерзлого моря оприлюднили в соцмережах, передає 24 канал. Видовище спостерігали жителі приазовських селищ.

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У мережі кепкують, що поки Маріуполь не звільнили від окупантів, море впало в анабіоз й чекає повернення додому.

Довідково! Анабіоз – стан організму, за якого біологічні процеси в ньому припиняються або настільки сповільнені, що відсутні всі видимі прояви життя.

Дивовижне видовище

У телеграм-каналах оприлюднили відео з узбережжя Мелекіно. Це селище за 15 кілометрів від Маріуполя.

Азовське море замерзло: відео

Зазначимо, Азовське море – мілководне, проте останніми роками промерзає не часто. Раніше в порту працював лише один криголам "Капітан Білоусов", який забезпечував прохід суден під час криги.

Нагадаємо, нещодавно президент держави-агресорки Володимир Путін розмріявся, мовляв, Азовське море стало внутрішнім для Росії. Ба більше, диктатор навіть назвав це "здобутком спецоперації", тобто війни проти України.