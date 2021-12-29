Подобные погодные условия прогнозируют, в частности, на побережье Азовского моря в Донецкой области. А также – в порту города Мариуполь.

Колапс в аэропортах и ​​серьезные пробки: города Украины накрыли снегопады – красноречивые кадры

Объявили красный уровень опасности

В течение ночи в Азовском регионе образовался чрезвычайный гололед. Это значит, что на проволоках и деревьях интенсивно намерз толстый слой льда – более 40 миллиметров. В течение 29 декабря на дорогах прогнозируют гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Спасатели объявили в регионе ІІІ уровень опасности – красный (самый серьезный). Они предупредили, что такие погодные условия могут стать причиной длительного прекращения движения транспорта.

Справка. III уровень опасности означает, что погодные условия крайне опасны. Они могут создать угрозу жизни людей, привести к масштабным повреждениям инфраструктуры.

Украина приходит в себя от последствий непогоды

Перед 28 декабря ряд областей Украины накрыли сильные снегопады. Спасатели отбуксировали более 150 транспортных средств, среди них – 23 кареты скорой медицинской помощи.

Сложной была ситуация в Кировоградской, Харьковской и Запорожской области. В ряде аэропортов отменили или перенесли авиарейсы. В городах были огромные пробки, усложненное движение было и на трассах.

Спасатели вытаскивают авто из снега / Фото ГСЧС