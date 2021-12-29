Такі погодні умови прогнозують, зокрема, на узбережжі Азовського моря в Донецькій області. А також – у порту міста Маріуполь.
До теми Колапс в аеропортах та серйозні затори: міста України накрили снігопади – промовисті кадри
Оголосили червоний рівень небезпечності
Протягом ночі в Азовському регіоні утворилася надзвичайна ожеледь. Це означає, що на дротах та деревах інтенсивно намерз товстий шар льоду – понад 40 міліметрів. Протягом 29 грудня на дорогах прогнозують ожеледицю, тож водіям слід бути обережними. Рятувальники оголосили у регіоні ІІІ рівень небезпечності – червоний (найсерйозніший). Вони застерегли, що такі погодні умови можуть стати причиною тривалого припинення руху транспорту.
Україна оговтується від наслідків негоди
- Напередодні, 28 грудня, низку областей України накрили сильні снігопади. Рятувальники відбуксували понад 150 транспортних засобів, серед них – 23 карети швидкої медичної допомоги.
- Складною була ситуація на Кіровоградщині, Харківщині та у Запорізькій області. У низці аеропортів скасували або перенесли авіарейси. У містах буливеличезні затори, ускладнений рух був й на трасах.
Рятувальники витягують авто зі снігу / Фото ДСНС