Проведением аудита занимался мировой лидер в сфере инспекции, экспертизы и сертификации "SGS Украина".

Аудиторы проверили работу девяти подразделений "Азовстали" – от поставки сырья до получения готового проката, ознакомились, как на меткомбинате контролируют качество сырья и металлопроката, а также проверили документацию.

На предприятии объясняют, что после выхода Британии из ЕС меткобинату снова нужно было подтвердить качество продукции для дальнейших поставок. После проверки аудиторы подтвердили высокое качество металлопродукции "Азовстали", потому меткомбинат получил сертификат UKAS английского офиса SGS на производство толстолистовой продукции. Срок его действия – два года. Теперь "Азовсталь" продолжит поставки металлопродукции в Британию и Северную Ирландию.

Директор по технологии и качеству меткомбината "Азовсталь" Дмитрий Зотов рассказал, что сертификация такого уровня позволит предприятию укрепить свои позиции на мировом рынке металлопродукции и удовлетворить повышенные требования заказчиков к качеству проката.

Напомним, "Метинвест" улучшил экологический рейтинг и сохранил позицию в топ-10 мировых металлургических компаний согласно оценке агентства Sustainalytics в сфере ESG, которое отметило ответственный подход группы "Метинвест" к выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, утилизации отходов и использованию ресурсов.