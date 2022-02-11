Проведенням аудиту займався світовий лідер у сфері інспекції, експертизи та сертифікації "SGS Україна".

Аудитори перевірили роботу дев'яти підрозділів "Азовсталі" – від постачання сировини до отримання готового прокату, ознайомилися, як на меткомбінаті контролюють якість сировини та металопрокату, а також перевірили документацію.

На підприємстві пояснюють, що після виходу Британії з ЄС меткобінату знову потрібно було підтвердити якість своєї продукції для подальших поставок. Після перевірки аудитори підтвердили високу якість металопродукції "Азовсталі", тому меткомбінат отримав сертифікат UKAS англійського офісу SGS на виробництво товстолистової продукції. Термін його дії – два роки. Тепер "Азовсталь" продовжить поставки металопродукції до Британії та Північної Ірландії.

Директор з технології та якості меткомбінату "Азовсталь" Дмитро Зотов розповів, що сертифікація такого рівня дозволить підприємству зміцнити свої позиції на світовому ринку металопродукції і задовольнити підвищені вимоги замовників до якості прокату.

Нагадаємо, "Метінвест" покращив екологічний рейтинг та зберіг позицію у топ-10 світових металургійних компаній згідно з оцінкою агентства Sustainalytics у сфері ESG, яке відзначило відповідальний підхід групи "Метінвест" до викидів в атмосферу, скидів стічних вод, утилізації відходів та використання ресурсів.