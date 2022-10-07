Своими прогнозами по продолжительности теплой погоды поделились синоптики. Об этом рассказывает 24 канал.

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Что говорят синоптики

Так, своими мыслями поделился народный синоптик Стас Щедрин. Ранее он сообщал, что "бабье лето" продержится в Украине только до 12 октября. Однако теперь прогнозирует тепло до конца второй декады месяца, хотя эти даты могут оказаться правильными не на 100%.

Обратите внимание! Второй декадой считается промежуток с 11 до 20 числа.

Такое ощущение, как будто сентябрь с октябрем поменялись местами: в сентябре холод и дожди, а в октябре наоборот – солнце и комфортное тепло,

– отметил синоптик.

Более того, он сообщил, что украинцев может ждать еще одно бабье лето в начале ноября. Тогда Украина ожидает потепления и отсутствия дождей.

Также он на своей фейсбук-странице поделился картой циклонов, где можно увидеть, что очень холодные температуры пока обходят территорию Украины.



Карта циклонов / Синоптик Стас Щедрин

Наталья Диденко ранее также предполагала продолжение теплой осени в Украине. Так, она давала прогноз, что с 5 по 10 октября ожидаются сухие и теплые дни.

Немного коротенькое, на неделю, однако без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, прекрасными туманами и, хоть и относительным, но все же приятным теплым воздухом с температурой +14...+21,

– сообщала синоптик.

Директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань дал свой прогноз по теплому периоду и для Черкасской области. Так, он считает, что в ближайшие 10 дней регион ожидает солнечная и сухая погода с температурой до +18 градусов.

Погода в Украине в октябре

Как рассказали в Укргидрометцентре, в октябре прогнозируют теплую погоду, а количество осадков предусматривается в пределах климатической нормы.

Так, в первые дни будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов, днем от +15 до +17 градусов. Абсолютный минимум температуры будет достигать 4 – 16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17 – 23 градуса мороза, на юге Крыма 0 – 3 градуса мороза.

Как отметил народный синоптик Владимир Деркач, холодный воздух постепенно начнет заходить на территорию Украины с 14 октября. Тогда же увеличится вероятность осадков.

Также синоптики напомнили, что традиционно средняя месячная температура октября составляет +6 – +13 градусов, в Карпатах местами +4 – +5 градусов.