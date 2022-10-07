Своїми прогнозами щодо тривалості теплої погоди поділилися синоптики. Про це розповідає 24 канал.

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Що говорять синоптики

Так, своїми думками поділився народний синоптик Стас Щедрін. Раніше він повідомляв, що "бабине літо" протримається в Україні лише до 12 жовтня. Проте тепер прогнозує тепло до кінця другої декади місяця, хоч ці дати можуть бути правильними не на 100%.

Зверніть увагу! Другою декадою вважається проміжок з 11 до 20 числа.

Таке відчуття, наче вересень з жовтнем помінялися місцями: у вересні холод та дощі, а в жовтні навпаки – сонце та комфортне тепло,

– зазначив синоптик.

Ба більше, він повідомив, що на українців ще може чекати ще одне бабине літо на початку листопада. Тоді Україну очікує потепління та відсутність дощів.

Також він на своїй фейсбук-сторінці поділився картою циклонів, де можна побачити, що дуже холодні температури поки що обходять територію України.



Карта циклонів / Синоптик Стас Щедрін

Наталка Діденко раніше також припускала тривалість теплої осені в Україні. Так, вона давала прогноз, що з 5 по 10 жовтня очікуються сухі та теплі дні.

Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою +14...+21,

– повідомляла синоптик.

Директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань дав свій прогноз щодо теплого періоду й для Черкащини. Так, він вважає, що найближчі 10 днів регіон чекає сонячна та суха погода з температурою до +18 градусів.

Погода в Україні у жовтні

Як розповіли в Укргідрометцентрі, у жовтні прогнозують теплу погоду, а кількість опадів передбачають в межах кліматичної норми.

Так, у перші дні буде сонячно, без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів, вдень – від +15 до +17 градусів. Абсолютний мінімум температури сягатиме 4 – 16 градусів морозу. В північних, центральних, східних областях та у Карпатах місцями 17 – 23 градусів морозу, на півдні Криму 0 – 3 градуси морозу.

Як зазначив народний синоптик Володимир Деркач, холодне повітря поступово почне заходити на територію України з 14 жовтня. Тоді ж збільшиться можливість опадів.

Також синоптики нагадали, що традиційно, середня місячна температура жовтня становить +6 – +13 градусів, у Карпатах місцями +4 – +5 градусів.