"Виновником" этого будет циклон Тимео, который и принесет бабье лето в Украину.

Важно Наконец-то дождались: в Украину идет бабье лето

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что в Украину заходит бабье лето, которое отметится сухой и солнечной погодой.

5 октября в Украине существенных осадков не ожидается, только в Харьковской и Сумской областях покапают какие-то остатки атмосферного фронта. В дальнейшем повсюду в Украине будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха повысится и будет составлять в ближайшие дни +14...+21 градус. Только в среду свежее будет на:

северо-востоке,

Черниговщине,

Сумской области,

в Харьковской области.

Там ожидают +9...+12 градусов. В Киеве, наконец, начиная с 5 октября, дожди прекратятся. Сухая погода продлится в столице вплоть до среды, 11 октября. Температура воздуха в столице составит +12…+14 градусов, а в течение недели увеличится до +15…+19 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На западе утром и до самого вечера будет идти пасмурная погода, но осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +14…+16. На востоке чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Осадков не прогнозируют, +13…+15.

На юге в большинстве регионов будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь вечером небо будет укрываться за облаками. Днем дождь должен закончиться. Столбики термометров покажут +15...+17. В некоторых областях севера ясная погода продержится совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Воздух прогреется до +10...+12.

Ночью будет идти до самого вечера, а в Киеве будет идти дождь. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен утихнуть +11...+13.

Какая будет погода в городах Украины 5 октября

Ужгород – +13...+15

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +16...+18

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9..+11

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 5 октября / Фото Укргидрометцентра.