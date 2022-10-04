"Винуватцем" цього буде циклон Тімео, який і принесе бабине літо в Україну.

Важливо Нарешті дочекалися: в Україну йде бабине літо

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що в Україну заходить бабине літо, яке відзначиться сухою і сонячною погодою.

5 жовтня в Україні суттєвих опадів не очікується, лише на Харківщині та Сумщині покапають якісь залишки атмосферного фронту. Надалі повсюди в Україні переважатиме суха погода.

Температура повітря підвищиться і становитиме найближчими днями +14...+21 градус. Лише у середу свіжіше буде на:

північному сході,

Чернігівщині,

Сумщині,

Харківщині.

Там очікують +9...+12 градусів. У Києві нарешті, починаючи з 5 жовтня, дощі припиняться. Суха погода триватиме в столиці аж до середи, 11 жовтня. Температура повітря у столиці становитиме +12...+14 градусів, а протягом тижня збільшиться до +15…+19 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода, але опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +14…+16. На Сході чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозують, +13…+15.

На Півдні у більшості регіонів переважатиме суха та сонячна погода. Лише ввечері небо буде ховатися за хмарами. Денний дощ до приходу вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17. У деяких областях Півночі ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Повітря прогріється до +10...+12.

Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути, +11...+13.

Якою буде погода у містах України 5 жовтня

Ужгород – +13...+15

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +10...+12

Суми – +9..+11

Полтава – +12...+14

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 5 жовтня / Фото Укргідрометцентру