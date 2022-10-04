"Винуватцем" цього буде циклон Тімео, який і принесе бабине літо в Україну.
Важливо Нарешті дочекалися: в Україну йде бабине літо
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що в Україну заходить бабине літо, яке відзначиться сухою і сонячною погодою.
5 жовтня в Україні суттєвих опадів не очікується, лише на Харківщині та Сумщині покапають якісь залишки атмосферного фронту. Надалі повсюди в Україні переважатиме суха погода.
Температура повітря підвищиться і становитиме найближчими днями +14...+21 градус. Лише у середу свіжіше буде на:
- північному сході,
- Чернігівщині,
- Сумщині,
- Харківщині.
Там очікують +9...+12 градусів. У Києві нарешті, починаючи з 5 жовтня, дощі припиняться. Суха погода триватиме в столиці аж до середи, 11 жовтня. Температура повітря у столиці становитиме +12...+14 градусів, а протягом тижня збільшиться до +15…+19 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода, але опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +14…+16. На Сході чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозують, +13…+15.
На Півдні у більшості регіонів переважатиме суха та сонячна погода. Лише ввечері небо буде ховатися за хмарами. Денний дощ до приходу вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17. У деяких областях Півночі ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Повітря прогріється до +10...+12.
Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути, +11...+13.
Якою буде погода у містах України 5 жовтня
Ужгород – +13...+15
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +11...+13
Вінниця – +12...+14
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +10...+12
Суми – +9..+11
Полтава – +12...+14
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 5 жовтня / Фото Укргідрометцентру