Символическая синагога предстанет позади памятника "Менора" на традиционном месте чествования памяти погибших евреев в Бабьем Яру.

В апреле на территории Бабьего Яра предстанет памятная синагога Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Здание в виде книги авторства швейцарского архитектора Мануэля Герца станет местом памяти невинно погибших во время трагедии Холокоста.

Территория Бабьего Яра является местом убийства и вечного упокоения для десятков тысяч евреев, которые стали жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за почивших на этом месте,

– заявил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Сооружение высотой 11 метров предстанет позади памятника "Менора" сразу на склоне Бабьего Яра. Плоская вертикальная конструкция в виде книги будет изготовлена из амбарного дуба столетней давности, который собирали с разных уголков Украины. Древесину собирали со старых заброшенных сооружений.

Потолок сооружения будет усеян узорами, воспроизводящими карту звездного неба над Киевом 29 сентября 1941 года. Все конструкторские и художественные работы выполнили украинские художники и архитекторы. Интерьер сооружения повторяет старинные синагоги в Ходорове и Гвоздке на западе Украины, которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

В частности, роспись стен здания выполнили украинские художники. По словам художницы Галины Андрусенко, работающей над проектом, восстановленные росписи синагог в Ходорове и Гвоздки являются одними из самых интересных, которые сохранились в Центральной и Восточной Европе до наших времен. Они представляют собой уникальный каталог еврейской символики и эмблематики.

Изображение очень интересное, символические животные и фантастические существа расположены в медальонах и за их пределами. Они оплетаются растительным орнаментом, декоративными цветами. По замыслу, эти росписи должны составлять впечатление портала в большой сказочный мир, наполненный разнообразием флоры и фауны, где каждое из созданий прославляет своими способами Всевышнего,

– добавила Андрусенко.

Возведение синагоги происходит в рамках меморандума о сотрудничестве между представителями Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и Министерством культуры и информационной политики Украины.

Ранее с инициативой создать в Бабьем Яру памятную синагогу выступили представители еврейских организаций Украины, в частности главные раввины Киева и Украины Яков Дов Блайх и Моше Реувен Асман при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Идею возведения памятного сооружения поддержал Предстоятель ПЦУ, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, расстрелы в Бабьем Яру являются одной из самых трагических страниц Холокоста. В течение двух дней, 29-30 сентября 1941 года, немецкая оккупационная администрация города Киева провела массовые расстрелы на территории урочища на окраинах города. Всего за два дня было уничтожено 33 771 еврея.