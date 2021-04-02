Символічна синагога постане позаду пам'ятника "Менора" на традиційному місці вшанування пам'яті загиблих євреїв у Бабиному Яру.

У квітні на території Бабиного Яру постане пам'ятна синагога Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Будівля у вигляді книги авторства швейцарського архітектора Мануеля Герца стане місцем вшанування пам'яті невинно загиблих під час трагедії Голокосту.

Територія Бабиного Яру є місцем вбивства та вічного спочинку для десятків тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Нині тисячі людей відвідують Бабин Яр, аби вшанувати пам'ять жертв трагедії та помолитися за спочилих на цьому місці,

– заявив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Споруда висотою 11 метрів постане позаду пам'ятника "Менора" відразу на схилі Бабиного Яру. Пласка вертикальна конструкція у вигляді книги буде виготовлена з амбарного дуба сторічної давнини, який збирали з різних куточків України. Деревину збирали зі старих закинутих споруд.

Стеля споруди буде усіяна візерунками, що відтворюють карту зоряного неба над Києвом 29 вересня 1941 року. Усі конструкторські та художні роботи виконали українські митці та архітектори. Інтер'єр споруди повторює старовинні синагоги у Ходорові та Гвіздці на Заході України, що були знищені нацистами під час Другої світової війни.

Зокрема, розпис стін будівлі виконали українські митці. За словами художниці Галини Андрусенко, що працює над проєктом, відновлені розписи синагог у Ходорові та Гвіздці є одними з найцікавіших, які збереглися в Центральній та Східній Європі до наших часів. Вони являють собою унікальний каталог єврейської символіки та емблематики.

Зображення дуже цікаве, символічні тварини та фантастичні істоти розташовані в медальйонах та поза їх межами. Вони обплітаються рослинним орнаментом, декоративними квітами. За задумом, ці розписи мають складати враження порталу у великий казковий світ, наповнений різноманіттям флори та фауни, де кожне зі створінь прославляє своїми способами Всевишнього,

– додала Андрусенко.

Зведення синагоги відбувається в рамках меморандуму про співпрацю між представниками Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та Міністерством культури та інформаційної політики України.

Раніше з ініціативою створити в Бабиному Яру пам'ятну синагогу виступили представники єврейських організацій України, зокрема головні рабини Києва та України Яків Дов Блайх та Моше Реувен Асман за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Ідею зведення пам'ятної споруди підтримав Предстоятель ПЦУ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, розстріли у Бабиному Яру є однією з найтрагічніших сторінок Голокосту. Протягом двох днів, 29–30 вересня 1941 року, німецька окупаційна адміністрація міста Києва провела масові розстріли на території урочища на околицях міста. Всього за два дні було знищено 33771 єврея.