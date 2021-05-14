В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу, напоминающую книгу
На территории Мемориального центра Бабий Яр появилась символическая синагога. Ее открытие приурочили ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
После официального открытия символическая синагога будет доступна для посетителей ежедневно. По замыслу, это не просто здание с подвижной конструкцией, а прежде всего место для молитвы и единения людей.
Главное о Дне украинских праведников: почему важно помнить героев
Символическая достопримечательность называется "место для размышлений". Презентовали ее в день праведников – людей, которые рискуя собой, помогали евреям во Второй мировой войне.
Это знаковое событие свидетельствует, что в сознании украинцев утверждаются высокие идеалы уважения к человеческой жизни и памяти,
– написал Денис Шмыгаль.
Уникальность синагоги
- Открытую синагогу в Бабьем Яру создала швейцарская студия Manuel Herz Architects.
- Это место памяти состоит из двух больших стен, которые можно открывать и закрывать вручную, как книгу.
- Вместо того чтобы создать монументальное здание, Герц проектировал сооружение, которое движется и напоминает как исторические деревянные церкви в Украине, так и объемные книги.
- Здание состоит из пары стен высотой 11 метров и шириной 8 метров, которые были построены из стали и покрыты дубом.
- Одна из стен установлена на дорожке, чтобы ее можно было перемещать с помощью ручной лебедки.
Открытая сторона синагоги / Фото dezeen
Дискуссии вокруг проекта Бабьего Яра
Источник: Википедия
- Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр планируют открыть в Киеве в 2025 – 2026 годах.
- 25 января 2021 года представили художественную концепцию будущего музейного комплекса, состоящего из синагоги, центра реабилитации, инсталляций и образовательных пространств.
- Тогда, еврейская община в Украине заявляла, что выступает против него.
- Вокруг Бабьего Яра уже неоднократно возникали скандалы, ведь проект изначально финансировался украинскими и российскими олигархами.
- К тому же, с осени 2019 года художественным руководителем мемориала является российский режиссер Илья Хржановский. Он оскандалился использованием младенцев в садистских сценах в фильме "Дау".
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