На территории Мемориального центра Бабий Яр появилась символическая синагога. Ее открытие приурочили ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

После официального открытия символическая синагога будет доступна для посетителей ежедневно. По замыслу, это не просто здание с подвижной конструкцией, а прежде всего место для молитвы и единения людей.

Главное о Дне украинских праведников: почему важно помнить героев

Символическая достопримечательность называется "место для размышлений". Презентовали ее в день праведников – людей, которые рискуя собой, помогали евреям во Второй мировой войне.

Это знаковое событие свидетельствует, что в сознании украинцев утверждаются высокие идеалы уважения к человеческой жизни и памяти,

– написал Денис Шмыгаль.

Уникальность синагоги

Открытую синагогу в Бабьем Яру создала швейцарская студия Manuel Herz Architects.

Это место памяти состоит из двух больших стен, которые можно открывать и закрывать вручную, как книгу.

Вместо того чтобы создать монументальное здание, Герц проектировал сооружение, которое движется и напоминает как исторические деревянные церкви в Украине, так и объемные книги.

Здание состоит из пары стен высотой 11 метров и шириной 8 метров, которые были построены из стали и покрыты дубом.

Одна из стен установлена на дорожке, чтобы ее можно было перемещать с помощью ручной лебедки.



Открытая сторона синагоги / Фото dezeen

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Источник: Википедия