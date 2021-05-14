На території Меморіального центру Бабин Яр з'явилася символічна синагога. Її відкриття приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Після офіційного відкриття символічна синагога буде доступною для відвідувачів щодня. За задумом, це не просто будівля з рухомою конструкцією, а насамперед місце для молитви і єднання людей.

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Символічна пам'ятка має назву "Місце для роздумів". Презентували її у День Праведників – людей, що ризикуючи собою, допомагали євреям у Другій світовій війні.

Ця знакова подія засвідчує, що у свідомості українців утверджуються високі ідеали поваги до людського життя та пам’яті,

– написав Денис Шмигаль.

Унікальність синагоги

Відкриту синагогу в Бабиному Яру створила швейцарська студія Manuel Herz Architects.

Це місце вшанування пам'яті складається з двох великих стін, які можна відкривати та закривати вручну, як книгу.

Замість того, щоб створити монументальну будівлю, Герц спроєктував споруду, яка рухається та нагадує як історичні дерев'яні церкви в Україні, так і об'ємні книги.

Будівля складається з пари стін заввишки 11 метрів та ширини 8 метрів, які були побудовані зі сталі та вкриті дубом.

Одна зі стін встановлена на доріжці, щоб її можна було переміщати за допомогою ручної лебідки.



Відкрита сторона синагоги / Фото dezeen

Дискусії довкола проєкту Бабиного Яру

Джерело: Вікіпедія