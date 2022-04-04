Президент Владимир Зеленский рассказал, что из обстрелянных оккупантами городов удалось эвакуировать сотни тысяч человек. В то же время сотни тысяч мирных жителей – заблокированы, в том числе находятся за решеткой.

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Многие мариупольцы пытаются спастись пешком

По словам президента, сейчас на улицах Мариуполя сейчас очень много трупов. Среди военных и гражданских есть много раненых. Эвакуация происходит только тогда, когда российские захватчики соглашаются с украинским предложением открыть коридор. В то же время коридоров для снабжения пищей или водой просто нет в тех городах, которые оккупированы Россией.

Некоторые из них (мариупольцев – 24 канала) идут пешком десятки километров. 120 километров пешком – это просто невозможно. Многие шли пешком. Многие из них погибли в дороге,

– отметил Зеленский.

Некоторых мариупольцев подбирали другие люди, чтобы вывезти их из заблокированного города. Президент подчеркнул, что украинская сторона ежедневно просит оккупантов разрешить хотя бы отправить в Мариуполь транспорт.

"Столько людей были расстреляны и убиты. Мы отправляли колонны с журналистами и священниками. Мы думали, что они не будут стрелять в представителей церкви, поэтому сначала наши люди не боялись. Тогда все это было заблокировано, и в людей стреляли", – заметил глава государства.

Зеленский подытожил, что, когда оккупанты соглашаются открыть коридор, местные жители пытаются вырваться из Мариуполя изо всех сил. Однако ни еды, ни воды в город привезти нельзя, поэтому там – гуманитарная катастрофа.

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