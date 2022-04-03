По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственных машинах доехали в Запорожье 469 мариупольцев. Об этом Верещук рассказала на брифинге, сообщает 24 канал.

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Автобусы с мариупольцами не пропускали оккупанты

По словам министра, последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка прошли 10 автобусов, которые 3 апреля эвакуировали из Бердянска 408 мариупольцев.

Также удалось пройти блокпосты и колонны автобусов, со вчерашнего дня удерживавшиеся оккупантами. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска,

– заметила Верещук.

Кроме того, в Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста. Страна-террорист согласовала им возможность заезда в Мариуполь еще 1 апреля. В настоящее время проводятся переговоры, чтобы 4 апреля эти автобусы продолжили движение во временно заблокированный город.

Смотрите брифинг Ирины Верещук:

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