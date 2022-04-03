Движение колонны было согласовано с Россией еще 1 апреля

Об этом во время брифинга рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Как сообщила Верещук, колонна доехала до Мангуша в сопровождении Красного Креста. Она отметила, что Россия согласовала движение колонны еще 1 апреля.

Верещук рассказала, что продолжаются переговоры о том, чтобы колонна 4-го апреля продолжила движение в Мариуполь.

Сегодня в город Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста, которым РФ согласовала возможность заезда в город Мариуполь еще 1 апреля. Ведутся переговоры, чтобы они завтра продолжили движение в Мариуполь.

– сказала министерша.

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