Рух колони був погоджений з Росією ще 1 квітня

Про це під час брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

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Як повідомила Верещук, колона доїхала до Мангуша у супроводі Червоного Хреста. Вона зазначила, що Росія погодила рух колони ще 1-го квітня.

Верещук розповіла, що тривають переговори про те, що щоб колона 4-го квітня продовжила рух до Маріуполя.

Сьогодні до міста Мангуш доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста, яким РФ погодила можливість заїду в місто Маріуполь ще 1-го квітня. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя,

– сказала міністерка.

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