Зазначається, що жителів Гірської громади, Попасного та Рубіжного безжальні окупанти не відпустили. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Луганської ОДА.

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У повідомленні розповіли, що служби, організації та волонтери кожен день відпрацьовують на максимум. Перед ними сьогодні стоїть головне завдання – убезпечити жителів Луганщини. Тому сьогодні вдалось евакуювати 1500 тисяч жителів міст Лисичанськ та Попасне на захід України. Зокрема, з Лисичанська – 1000 осіб, з Кремінної – 146, з Сєвєродонецька – 308.

Без жодного почуття людяності російські військові не пропустили жителів Рубіжного, аби ті евакуювались у безпечні місця. Проте проскочити вдалось лише 10 осіб на власному транспорті.

Фото з евакуції

До слова, центральна частина міста Рубіжне знаходиться під окупацією військ РФ. Мешканці знаходяться в заручниках, їх насильно депортують до інших окупованих міст.

Зазначимо, під щільними обстрілами нелюдів знаходяться місто Попасна та Гірська громада – звідти не вдалося вивезти жодної людини.

Для тих, хто залишився у вільних містах Луганщини було завезено декілька тонн гумдопомоги, патрульні поліцейські вже розвозять її по бомбосховищах,

– розповіли у Луганській ОДА.

У повідомленні нагадали, що евакуація сьогодні ще відбувається. Зокрема, автобуси чекають на людей щоранку. У такій важкій для українців ситуації потрібно дбати про наше майбутнє – дітей. Не нехтуйте можливістю евакуювати малечу у безпечні місця.

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