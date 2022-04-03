Отмечается, что жителей Горской общины, Попасного и Рубежного безжалостные оккупанты не отпустили. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Луганской ОГА.

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В сообщении рассказали, что службы, организации и волонтеры каждый день отрабатывают на максимум. Перед ними сегодня стоит главная задача – обезопасить жителей Луганщины. Поэтому сегодня удалось эвакуировать 1500 тысяч жителей городов Лисичанск и Попасное на запад Украины. В частности, из Лисичанска – 1000 человек, из Кременной – 146, из Северодонецка – 308.

Без единого чувства человечности российские военные не пропустили жителей Рубежного, чтобы те эвакуировались в безопасные места. Однако проскочить удалось только 10 людям на собственном транспорте.

Фото с эвакуции

Центральная часть города Рубежное находится под оккупацией войск РФ. Жители находятся в заложниках, их насильственно депортируют в другие оккупированные города.

Отметим, под плотными обстрелами извергов находятся город Попасная и Горская община – оттуда не удалось вывезти ни одного человека.

Для оставшихся в свободных городах Луганщины было завезено несколько тонн гумпомощи, патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищам,

– рассказали в Луганской ОГА.

В сообщении напомнили, что эвакуация сегодня еще происходит. В частности, автобусы ждут людей каждое утро. В такой тяжелой для украинцев ситуации нужно заботиться о нашем будущем – детях. Не пренебрегайте возможностью эвакуировать малышей в безопасные места.

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