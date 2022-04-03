Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власних автівках доїхали до Запоріжжя 469 маріупольців. Про це Верещук розповіла під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми До Мангуша доїхала колона із 7 автобусів з Маріуполя

Автобуси з маріупольцями не пропускали окупанти

За словами міністерки, останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка пройшли 10 автобусів, які 3 квітня евакуювали з Бердянська 408 маріупольців.

Також вдалося пройти блокпости й колоні автобусів, які зі вчорашнього дня утримувалися окупантами. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська,

– зауважила Верещук.

Окрім цього, до Мангуша доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста. Країна-терористка погодила їм можливість заїзду в Маріуполь ще 1 квітня. Наразі проводять перемовини, аби 4 квітня ці автобуси продовжили рух до тимчасово заблокованого міста.

Дивіться брифінг Ірини Верещук:

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