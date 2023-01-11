Спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич сообщил, что двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута. Женщине-волонтерке пришлось ампутировать голень.

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В каком состоянии сейчас волонтеры

Войцех Андрусевич рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины.

Они разгружали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение, – отметил спикер польского Минздрава.

Как только Украина сообщила польским службам о раненых, обоих волонтеров сразу отправили на лечение в Люблин.

Машины с ранеными пересекли границу с утра 10 января, где их уже ждали машины для транспортировки в Люблин.

У Бахмута исчезли британские волонтеры