Спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич сообщил, что двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута. Женщине-волонтерке пришлось ампутировать голень.
К теме Я переполнен, некуда брать, а люди звонят, – волонтер о спасении животных из-под обстрелов
В каком состоянии сейчас волонтеры
Войцех Андрусевич рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины.
Они разгружали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение, – отметил спикер польского Минздрава.
Как только Украина сообщила польским службам о раненых, обоих волонтеров сразу отправили на лечение в Люблин.
Машины с ранеными пересекли границу с утра 10 января, где их уже ждали машины для транспортировки в Люблин.
У Бахмута исчезли британские волонтеры
- В канун Рождества 6 января на Бахмутском направлении исчезли двое британских волонтеров: Эндрю Бегшо и Кристофер Перри
- Они выехали из Краматорска в Соледар еще в 08:00 6 января. Больше на связь волонтеры не выходили.
- Людей, которые что-то знают о том, где находятся Бегшо и Перри, просят немедленно обратиться в полицию.