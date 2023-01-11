Речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич повідомив, що двоє польських волонтерів зазнали поранень в районі Бахмута. Жінці-волонтерці довелось ампутувати гомілку.

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Войцех Андрусевич розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

Вони розвантажували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення, – зазначив речник польського МОЗ.

Які тільки Україна повідомила польські служби про поранених, обох волонтерів одразу відправили на лікування до Любліна.

Машини з пораненими перетнули кордон зранку 10 січня, де їх вже чекали машини для транспортування до Любліна.

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