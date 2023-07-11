Об этом заявили в американском Институте изучения войны. Кстати, Анна Маляр сообщала, что украинские войска взяли под контроль неустановленные высоты вокруг Бахмута.

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Украина стремится заманить российские войска в ловушку внутри Бахмута

В ISW считают, что Украина стремится захватить российские силы в ловушку в Бахмуте, и, похоже, украинские операции в районе города в последние дни преследовали цель медленно охватить вражеские войска в Бахмуте и на его флангах.

Ранее ISW был консервативным, когда оценивал заявления о российском контроле над огнем и общем перекрытии украинских коммуникаций в Бахмуте и вокруг него, поскольку российские силы постепенно взяли под контроль населенный пункт, но заявления Украины об установлении контроля над огнем могут быть более достоверными,

– отметили аналитики.

В последние дни как украинские, так и российские источники отмечали, что Украина занимает позиции в районе Бахмута и его юго-западных флангах, включая особенности местности, которые могут дать украинским силам огненное преимущество.

Страх перед украинским огневым контролем и неизбежной угрозой Бахмуту также пронизывает российское информационное пространство, и российские блоггеры неоднократно высказывали опасения, что украинские силы окружают оккупантов в Бахмуте.

"Постоянные сигналы украинских официальных лиц о намерениях Украины провести операцию в Бахмуте свидетельствуют о том, что украинские контрнаступательные действия в этом направлении могут серьезно угрожать российскому контролю над Бахмутом, хотя это слишком рано прогнозировать освобождением города", – подчеркнули в ISW.

Оккупанты несут бешеные потери под Бахмутом

Напомним, что один из агентов движения "Атеш", который сейчас находится в составе российской армии, сообщил, что кадыровских военных из "Ахмата" разбили в окрестностях Бахмута.

"Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций больше многих мобилизованных россиян", – заявил он.

К тому же вместе с кадыровцами массово погибают захватчики из 83 отдельных десантно-штурмовых, а также 57 и 72 отдельных мотострелковых бригад.