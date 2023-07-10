В то же время, украинские защитники имеют значительные успехи на Бахмутском направлении. В "Атеше" отметили, что скоро следует ожидать хороших событий из города-крепости.
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Захватчики массово погибают под Бахмутом
Один из агентов движения "Атеш", который находится в составе российской армии, сообщает, что кадыровских военных из "Ахмата" разбили в окрестностях Бахмута.
Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций более многих мобилизованных россиян,
– сказали в "Атеше".
Кроме того, партизаны заметили, что вместе с кадыровцами массово погибают захватчики из 83 отдельных десантно-штурмовых, а также 57 и 72 отдельных мотострелковых бригад.
"Находясь в заградительных отрядах и посылая россиян в мясные штурмы, они (кадыровцы – 24 Канал) чувствовали себя хозяевами России, но как все изменилось", – отметили партизаны.
В заключение сопротивления отметили, что Силы обороны Украины взяли город-крепость под свой огневой контроль. Они заверили, что "развязка совсем скоро".
ВСУ имеют успехи под Бахмутом
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 10 июля рассказал, что украинские защитники ведут ожесточенные бои вблизи Бахмута. По его словам, Силы обороны берут город в огневой контроль.
- За несколько дней до этого сообщали, что ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении. В частности, говорится об освобождение территории вблизи населенного пункта Клещиевка.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что российская армия в Бахмуте фактически находится в ловушке. Ведь Вооруженные Силы максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход из города. Продолжаются обстрелы с обеих сторон Бахмута.
- В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 километра квадратных украинской земли. За последнюю неделю Украина освободила около 4 квадратных километров территории у города-крепости.