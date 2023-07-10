В то же время, украинские защитники имеют значительные успехи на Бахмутском направлении. В "Атеше" отметили, что скоро следует ожидать хороших событий из города-крепости.

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Захватчики массово погибают под Бахмутом

Один из агентов движения "Атеш", который находится в составе российской армии, сообщает, что кадыровских военных из "Ахмата" разбили в окрестностях Бахмута.

Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций более многих мобилизованных россиян,

– сказали в "Атеше".

Кроме того, партизаны заметили, что вместе с кадыровцами массово погибают захватчики из 83 отдельных десантно-штурмовых, а также 57 и 72 отдельных мотострелковых бригад.

"Находясь в заградительных отрядах и посылая россиян в мясные штурмы, они (кадыровцы – 24 Канал) чувствовали себя хозяевами России, но как все изменилось", – отметили партизаны.

В заключение сопротивления отметили, что Силы обороны Украины взяли город-крепость под свой огневой контроль. Они заверили, что "развязка совсем скоро".

ВСУ имеют успехи под Бахмутом