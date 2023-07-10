Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Пленники оказались десантниками, более шести месяцев воевавшими на переднем крае на стороне агрессора.

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Это опытные воины, хорошо понимающие территорию, местность, не первый месяц воюющие на этих границах со стороны армии России. Это и есть определенная динамика успеха: мы предпринимаем такие действия, которые заставляют "старожилов" оккупационных войск сдаваться в плен,

– отметил майор ВСУ.

Он также сообщил, что 3 ОШБр освободила несколько километров украинской земли на Бахмутском направлении, захватила фортификационные сооружения противника.

Я не я, и хата не моя

Захваченные в плен русские военные, конечно, не знали, куда шли и зачем, их просто сюда отправило командование. Так они рассказывают на допросах.

"Как всегда, россияне, попав в плен, рассказывают, что не знают, что здесь делают, "мы приехали, потому что у нас такой приказ". Они это говорят, чтобы улучшить свое физическое положение как военнопленных", – добавил военный.

Обратите внимание! 8 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный праздновал свой 50-летний юбилей. К поздравлениям генерала присоединились пленные оккупанты: они поблагодарили его за "хорошие условия взятия в плен" и призвали своих собратьев сдаваться в плен украинским воинам.

Также пленные сообщили об отсутствии планирования действий во вражеских подразделениях, слабом техническом обеспечении и панических настроениях среди бойцов армии России.

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