Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Полонені виявилися десантниками, які понад шість місяців воювали на передньому краї на стороні агресора.

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Це досвідчені воїни, які добре розуміють територію, місцевість, не перший місяць воюють на цих кордонах з боку армії Росії. Це і є певною динамікою успіху: ми робимо такі дії, які змушують "старожилів" окупаційних військ здаватися у полон,

– зазначив майор ЗСУ.

Він також повідомив, що 3 ОШБр звільнила декілька кілометрів української землі на Бахмутському напрямку, захопила фортифікаційні споруди противника.

І я – не я, і хата не моя

Захоплені у полон російські військові, звісно, не знали куди йшли й навіщо, їх просто сюди відправило командування. Таке вони розказують на допитах.

"Як завжди, росіяни, потрапивши у полон, розповідають, що не знають, що тут роблять, "ми приїхали, тому що у нас такий наказ". Вони це кажуть, щоб покращити своє фізичне становище як військовополонених", – додав військовий.

Зверніть увагу! 8 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкував свій 50-річний ювілей. До привітань генерала долучилися полонені окупанти: вони подякували йому за "гарні умови взяття у полон" та закликали своїх побратимів здаватися в полон українським воїнам.

Також полонені десантники повідомили про відсутність планування дій у ворожих підрозділах, слабке технічне забезпечення та панічні настрої серед бійців армії Росії.

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