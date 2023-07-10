З ними поспілкувалися журналісти проєкту "Український свідок". Наші колеги зафільмували штурм російських позицій бійцями на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що наймолодшому із них – 20 років. І це був його перший штурм.

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Робота починається з самого ранку

На відео можна побачити, як бійці 80 ОДШБр штурмували російські позиції на Бахмутському напрямку на початку червня. 20-річного захисника, про якого ми згадали вище, звуть Миколою. Перед виконанням свого першого бойового завдання він відчутно нервував. Попри це, хлопець твердо заявив, що готовий до бою.

Ще на самому світанку підрозділ висунувся. Після цього зайшов на позиції та розпочав окопування.

Це робиться задля безпеки. Приліт може статись у будь-який момент,

– пояснює старшина штурмової роти Віталій.

Слід розуміти, що це колишня позиція росіян, відбита нашими хлопцями. А це означає, що ворогові відомі координати, за якими може працювати артилерія. Відтак, важливо додатково вберегти себе від можливої загрози.

Після цього підрозділ тихо й обережно просувається до ворожих позицій. Це буває дуже непросто, зазначають хлопці. Як каже Віталій, іноді 50 метрів можна долати цілу добу.

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Журналісти проєкту також поспілкувались із медиками 80 ОДШБр – Марією, Романом та Сергієм. Вони розповіли про найважче у своїй роботі: коли привозять тіло того, кого ти давно знаєш.

Коли привозять пораненими або загиблими твоїх друзів або коли в медеваку помирає важкий поранений. До цього ти не звикнеш ніяк та ніколи,

– каже Марія.

Медик Сергій каже, що згадувати та оплакувати загиблих ми будемо після війни.

Принцип нашої роботи дуже простий: кожен поранений має бути доставлений додому живим. Ми постійно на зв'язку: поранених може не бути півдня, а потім одночасно привозять десятьох,

– каже Сергій.

Врешті-решт підрозділ успішно виконує бойову задачу. Микола повертається з поля бою цілим та неушкодженим. За його словами, він виконав бойові задачі, які ставив йому командир. Один з бійців підрозділу отримав контузію, проте від евакуації відмовився.

Десь поряд розірвався снаряд від СПГ (станковий протитанковий гранатомет – 24 Канал). Але для того, аби залишати поле бою, поранення було некритичним,

– пояснив він.

На жаль, під час штурму загинув розвідник 80 ОДШБр, солдат Олег Васильович Проценко. Редакції "Українського Свідка" та 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким героя, котрий віддав життя за звільнення української землі від російських окупантів.