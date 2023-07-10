С ними пообщались журналисты проекта "Украинский свидетель". Наши коллеги сняли штурм русских позиций бойцами в Бахмутском направлении. Заметим, что самому молодому из них – 20 лет. И это был его первый штурм.

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Работа начинается с самого утра

На видео можно увидеть, как бойцы 80 ОДШБр штурмовали российские позиции на Бахмутском направлении в начале июня. 20-летнего защитника, о котором мы упомянули выше, зовут Николаем. Перед выполнением своей первой боевой задачи он ощутимо нервничал. Несмотря на это, он твердо заявил, что готов к бою.

Еще на рассвете подразделение выдвинулось. После этого зашло на позиции и начало окапывание.

Это делается в целях безопасности. Прилет может произойти в любой момент,

– объясняет старшина штурмовой роты Виталий.

Следует понимать, что это бывшая позиция россиян, отбитая нашими ребятами. А это значит, что врагу известны координаты, по которым может работать артиллерия. Следовательно, важно дополнительно уберечь себя от возможной угрозы.

После этого подразделение тихо и осторожно продвигается к вражеским позициям. Это бывает очень непросто, отмечают ребята. Как говорит Виталий, иногда 50 метров можно преодолевать целые сутки.

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Журналисты проекта также пообщались с медиками 80 ОДШБр – Марией, Романом и Сергеем. Они рассказали о самом тяжелом в своей работе: когда привозят тело того, кого ты давно знаешь.

Когда привозят ранеными или погибшими твоих друзей или когда в медеваке умирает тяжелый раненый. К этому ты не привыкнешь никак и никогда,

– говорит Мария.

Медик Сергей говорит, что вспоминать и оплакивать погибших мы будем после войны.

Принцип нашей работы очень прост: каждый раненый должен быть доставлен домой живым. Мы постоянно на связи: раненых может не быть полдня, а затем одновременно привозят десятерых,

– говорит Сергей.

В конце концов, подразделение успешно выполняет боевую задачу. Николай возвращается с поля боя целым и невредимым. По его словам, он выполнил боевые задачи, которые ему ставил командир. Один из бойцов подразделения получил контузию, однако от эвакуации отказался.

Где-то рядом разорвался снаряд от СПГ (станковый противотанковый гранатомет – 24 Канал). Но для того, чтобы покидать поле боя, ранение было некритическим,

– объяснил он.

К сожалению, во время штурма погиб разведчик 80 ОДШБр, солдат Олег Васильевич Проценко. Редакции "Украинского Свидетеля" и 24 Канала выражают соболезнования родным и близким героя, отдавшего жизнь за освобождение украинской земли от российских оккупантов.