Водночас українські захисники мають значні успіхи на Бахмутському напрямку. В "Атеші" наголосили, що скоро варто очікувати гарних подій з міста-фортеці.

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Загарбники масово гинуть під Бахмутом

Один з агентів руху "Атеш", який наразі перебуває у складі російської армії, повідомляє, що кадирівських військових з "Ахмату" розбили на околицях Бахмуту.

Десятки вбитих та поранених. Вони біжать з позицій більше багатьох мобілізованих росіян,

– сказали в "Атеші".

Крім того, партизани зауважили, що разом з кадирівцями масово гинуть загарбники з 83 окремі десантно-штурмової, а також 57 і 72 окремих мотострілецьких бригад.

"Перебуваючи в загороджувальних загонах і посилаючи росіян у м'ясні штурми, вони (кадирівці – 24 Канал) відчували себе господарями Росії, але як все змінилося", – зауважили партизани.

Наостанок у русі опору наголосили, що Сили оборони України взяли місто-фортецю під свій вогневий контроль. Вони запевнили, що "розв'язка зовсім скоро".

ЗСУ мають успіхи під Бахмутом