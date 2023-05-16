Нужно понимать, что генерал Сырский постоянно в Бахмуте и общается с командирами всех уровней. Он в курсе всей ситуации, разведданных и владеет общей картиной лучше, чем всевозможные историки и журналисты. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Обратите внимание Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

"Кто-то говорил, что в марте нужно было покинуть Бахмут. Кто-то говорил, что в марте его нужно было покинуть три месяца назад. У нас все стратеги при минимуме информации", – сказал защитник.

Противник действительно истощен

Если бы ВСУ покинули Бахмут раньше и не боролись за город, подчеркнул политолог, они бы пошли дальше. Сейчас мы обсуждали бы ситуацию с Константиновкой, Славянском, Покровском или Днепром.

Оборона Бахмута действительно истощила противника, они здесь положили кучу народа, кучу техники, застряли очень надолго. Бахмут стал для них позором,

– подчеркнул Сазонов.

Украинские войска каждый день – шаг за шагом, дорогой ценой, теряя людей – продвигаются вперед. Штурмовики и пехота занимают позиции, работают артиллерия, HIMARS и минометы.

И к северу, и к югу Бахмута мы идем вперед. Дорогу жизни, которую "Волки Да Винчи" держали невероятными усилиями – ее хотели отрезать – все-таки удержали. Сейчас Бахмут можно снабжать, вывозить оттуда раненых,

– заметил военнослужащий ВСУ.

Конечно, безопасных мест нет, потому что весь регион простреливается. Взрывы видим в Константиновке, Краматорске, Славянске, Дружковке. А те населенные пункты, которые ближе к линии фронта, как Часов Яр, почти разрушены.

По словам политолога, уже не говорится о том, что россияне возьмут украинскую группировку в кольцо в Бахмуте. Речь идет о том, что вагнеровская группировка может оказаться в котле в Бахмуте.

"Без снабжения – все напрасно. Артиллерия превращается в груду железа. Танки, БМП не ездят, Есть нечего, стрелять нечем. Все, ребята, приплыли. Только жест доброй воли заранее, или плен потом", – заверил боец.

Ситуация плавно ломается

Дело в том, что захватчики ежедневно методично лезли вперед, вытесняя украинскую армию с улиц, домов и за каждый квартал они платили кучей жизней. В какой-то момент они выдохлись, а мы держались.

Да, мы тоже теряли людей, но подходило подкрепление, мы держались, наступали. Под Бахмутом и с севера, и с юга было очень тяжело, в самом Бахмуте – просто ад. Пожалуй, самый сложный участок за всю историю – сравним с Мариуполем,

– считает Сазонов.

В какой-то момент ситуация начала ломаться. Не было определенного события, которое изменило ход, это были встречные тенденции – они выдыхались, а мы набирались сил.

"Приходило свежее подготовленное пополнение. Неподготовленное тренировали здесь – очень близко к линии фронта, под обстрелами, непосредственно в окопах", – рассказал военный.

Ребят подготовили за 1 – 1,5 месяца, они показывают прекрасные результаты.

Идет жестокая война. За каждые 100 метров, которые мы прошли, кто заплатил жизнью, кто здоровьем, кто ранен. Все идет очень тяжело. Никто от нас не убегает, нет массовой сдачи в плен. С нами воюют. Воюют жестко, и мы воюем жестко,

– констатировал военный ВСУ.

Ситуация может изменяться постоянно. И панических, и победных слухов будет много, опирающихся на кусочек картины. Но полную картину видит только Генштаб, владеющий данными разведки.

"Можно слушать слухи, анонимные телеграм-каналы, историков, журналистов в фейсбуке. А можно слушать генерала, владеющего информацией разведки, просто не все рассказывает", – подытожил политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов.

К теме – Свитан о ситуации на фронте: смотрите видео

ВСУ уволили 20 километров квадратных