По его словам, для президента России здесь сюрпризов нет. Его предупреждали, что пока Россия будет вести себя агрессивно, американцы будут поддерживать союзников.

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Байден объяснил решение направить дополнительные войска в Восточную Европу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объяснил журналистам решение о направлении дополнительных американских военных в Европу. В частности – ближе к границам России, в Польшу.

По словам Байдена, этот шаг последователен и полностью отвечает тому, о чем он ранее предупреждал главу Кремля Владимира Путина.

Вот как об этом написала журналистка CNN Кейтлен Коллинз со ссылкой на разговор с главой Белого дома: "Байден сказал мне, что его решение развернуть войска "совершенно последовательно" – ведь он говорил (об этом, – 24 канал) Путину с самого начала".

Пока тот действует агрессивно, мы будем уверять наших союзников по НАТО в Восточной Европе, что мы там, и что статья 5 является священным обязательством,

– процитировала Байдена Коллинз.

О какой статье 5 напомнил Джо Байден Здесь идет речь о Североатлантическом договоре, учредительном документе НАТО.



В статье 5 указано, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех, и каждая страна в НАТО берет на себя обязательство оказать помощь (в том числе и военную) партнеру или партнерам, подвергшимся нападению.

Обратите внимание: 2 февраля стало известно, что США перекидывают в Польшу дополнительные войска на фоне угрозы нового нападения России на Украину. Польский министр обороны уже приветствовал это решение.

Что интересно, в этот же день США:

Отреагировали на атаку российских наемников на КПВВ "Гнутовое" в Украине, которая угрожала гражданским.

В то же время и заявили, что больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным".

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Полный текст сообщения Коллинз в твиттере: