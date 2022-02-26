Байден делегировал Госсекретарю дать Украине срочную военную помощь. Об этом сообщили в Белом доме.
Ранее Белый дом ищет 6,4 миллиарда для разрешения кризиса из-за войны России против Украины
Распоряжение Байдена
Согласно поручению, Госсекретарь должен сделать вывод, отвечает ли интересам США помощь Украине на безвозмездной основе. Речь идет о 250 миллионах долларов. Еще 350 миллионов должны дать "на оборонные товары и услуги", а также "на военное образование и подготовку".
Помощь США
Белый дом планирует выделить 6,4 миллиарда долларов из-за войны России против Украины.
- 2,9 миллиарда долларов отправят на гуманитарные нужды и потребности безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и тому подобное.
- 3,5 миллиарда долларов для министерства обороны США по реагированию на кризис.