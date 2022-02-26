Байден делегував Держсекретарю дати Україні термінову військову допомогу. Про це повідомили у Білому домі.

Раніше Білий дім шукає 6,4 мільярда для вирішення кризи через війну Росії проти Україні

Розпорядження Байдена

Відповідно до доручення, Держсекретар має зробити висновок, чи відповідає інтересам США допомога Україні на безоплатній основі. Мовиться про 250 мільйонів доларів. Ще 350 мільйонів мають дати "на оборонні товари та послуги", а також "на військову освіту та підготовку".

Допомога США

Білий дім планує виділити 6,4 мільярда доларів через війну Росії проти України.