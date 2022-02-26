Ці гроші спрямують на допомогу Україні, країнам Балтії, Польщі та іншим сусіднім державам. Адміністрація президента Джо Байдена вже відправила відповідний запит у Конгрес.

Важливо Ця ніч буде важчою, ніж день, – Зеленський

Тепер допомогу для України мають схвалити конгресмени.

Куди скерують гроші

2,9 мільярда доларів – на гуманітарні потреби та потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі тощо. Мовиться про гуманітарну та продовольчу допомоги, допомогу біженцям, а також для стабілізації енергетики та економіки.

– на гуманітарні потреби та потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі тощо. Мовиться про гуманітарну та продовольчу допомоги, допомогу біженцям, а також для стабілізації енергетики та економіки. 3,5 мільярда доларів – для міністерства оборони США на реагування на кризу.

Зауважимо, США також планують ввести санкції проти Володимира Путіна, російського міністра закордонних справ Дмитра Лаврова, а також всіх членів Радбезу Росії.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!