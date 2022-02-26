Ці гроші спрямують на допомогу Україні, країнам Балтії, Польщі та іншим сусіднім державам. Адміністрація президента Джо Байдена вже відправила відповідний запит у Конгрес.
Важливо Ця ніч буде важчою, ніж день, – Зеленський
Тепер допомогу для України мають схвалити конгресмени.
Куди скерують гроші
- 2,9 мільярда доларів – на гуманітарні потреби та потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі тощо. Мовиться про гуманітарну та продовольчу допомоги, допомогу біженцям, а також для стабілізації енергетики та економіки.
- 3,5 мільярда доларів – для міністерства оборони США на реагування на кризу.
Зауважимо, США також планують ввести санкції проти Володимира Путіна, російського міністра закордонних справ Дмитра Лаврова, а також всіх членів Радбезу Росії.