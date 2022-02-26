Эти деньги направят на помощь Украине, странам Балтии, Польше и другим соседним государствам. Администрация президента Джо Байдена уже отправила соответствующий запрос в Конгресс.

Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский

Теперь помощь для Украины должны одобрить конгрессмены.

Куда направят деньги

2,9 миллиарда долларов – на гуманитарные нужды и потребности безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и тому подобное. Речь идет о гуманитарной и продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для стабилизации энергетики и экономики.

– на гуманитарные нужды и потребности безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и тому подобное. Речь идет о гуманитарной и продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для стабилизации энергетики и экономики. 3,5 миллиарда долларов – для министерства обороны США по реагированию на кризис.

Заметим, США также планируют ввести санкции против Владимира Путина, российского министра иностранных дел Дмитрия Лаврова, а также всех членов Совбеза России.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!