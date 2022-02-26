Эти деньги направят на помощь Украине, странам Балтии, Польше и другим соседним государствам. Администрация президента Джо Байдена уже отправила соответствующий запрос в Конгресс.
Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский
Теперь помощь для Украины должны одобрить конгрессмены.
Куда направят деньги
- 2,9 миллиарда долларов – на гуманитарные нужды и потребности безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и тому подобное. Речь идет о гуманитарной и продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для стабилизации энергетики и экономики.
- 3,5 миллиарда долларов – для министерства обороны США по реагированию на кризис.
Заметим, США также планируют ввести санкции против Владимира Путина, российского министра иностранных дел Дмитрия Лаврова, а также всех членов Совбеза России.