Детали разговора Байдена и Джонсона
Встреча президента США и премьер-министра Великобритании состоялась 22 сентября. На ней политики обсудили ряд актуальных вопросов.
Рекомендуем В США одобрили увеличение военной помощи Украине
Премьер и президент обсудили Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США продолжат подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями. Джонсон с нетерпением ожидает президентского саммита по вопросам демократии, который поможет активизировать международные действия,
– говорится в сообщении.
Лидеры согласились с тем, что новый альянс AUKUS является "четким выражением общих ценностей и подхода к миру". Они подчеркнули важную роль, которую альянс будет играть в содействии миру и стабильности во всем мире.
Политики про Афганистан
Кроме того, Джонсон и Байден затронули тему вывода войск НАТО из Афганистана. Политики отметили, что лучшим способом почтить память погибших, будет использование дипломатических и гуманитарных инструментов для предотвращения гуманитарного кризиса в стране. Лидеры стран подчеркнули, что любое международное признание "Талибана" должно быть скоординированным.
Климат
Джонсон приветствовал объявление о том, что США удвоят свои обязательства по финансированию вопросов климата. Политики согласились с необходимостью выполнения странами G7 обещаний относительно постепенного прекращения использования угля и поддержки развивающихся стран.
Интересно Джонсон убеждал антивакцинатора президента Бразилии сделать прививку
Байден и Джонсон договорились о необходимости увеличения международного доступа к вакцине.
Премьер-министр приветствовал заявление США о том, что они позволят дважды привитым британским гражданам въезжать в страну с ноября. Это позволит семьям и друзьям воссоединиться и поможет стимулировать нашу экономику,
– подчеркнули в британском правительстве.
Президент и премьер также отметили успех кампании по вакцинации в США и Великобритании.